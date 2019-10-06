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رياضة

وولفرهامبتون يلدغ مانشستر سيتي بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:53 م
مانشستر سيتي وولفرهامبتون
مانشستر سيتي وولفرهامبتون
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محمد السعيد
سجل أداما تراوري هدف وولفرهامبتون الأول، في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف وولفرهامبتون بعد انفراد تراوري بحارس مانشستر سيتي إديرسون، ليسجلها في الشباك في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وغاب بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، عن مباراة اليوم بسبب إصابة في الركبة، حيث أشار النادي الإنجليزي في بيان رسمي، من المتوقع عودة الظهير الأيسر الفرنسي للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ 24 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.
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