بالجداول .. تفاصيل علاوات وأجور الموظفين مع اقتراب صرفها



إقرار علاوة خاصة بنسبة 10% من الراتب الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدني 75 جنيها وبدون حد أقصي.

منح حافز للعاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2019.



الدرجة السادسة من 1850 جنيها إلي 2150 جنيها.

الدرجة الخامسة من 1870 جنيها إلي 2200 جنيه.

الدرجة الرابعة من 1890 جنيها إلي 2400 جنيه.

الدرجة الثالثة زادت من 2040 جنيها إلى 2600 جنيه.

الدرجة الثانية من 2600 جنيه إلى 3000 جنيه.

الدرجة الأولي من 2850 جنيها إلى 3500 جنيه.

درجة مدير عام من 3000 جنيه إلي 4000 جنيه

الدرجة العالية من 3200 جنيه إلى 5000 جنيه

الدرجة الممتازة بدلا من 4600 جنيه إلي 7000 جنيه.

الدرجة الممتازة زادت بمعدل 2400 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية زادت بمعدل 560 جنيها.

الدرجة السادسة العمالية زادت بمعدل 300 جنيه.



إقرار زيادات الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلي 2000 جنيه بزيادة بلغت 800 جنيه لتشمل الدرجات الوظيفية من بينها: