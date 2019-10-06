ده اليوم اللى مسحنا فيه عار ٥ يونيه.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا ..شاهد

انا من الجيل اللى عاش فرحة اليوم ده سنة ١٩٧٣ ... ده اليوم اللى مسحنا فيه عار هزيمة ٥ يونية و اتعاملنا مع الحرب دى علي اعلي مستوي من الجدية و الإنضباط اللى أعادت لنا الكرامة و العزة شكرا لكل من ساهم فيها و المجد لشهدائنا — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 6, 2019

نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، بمناسبة الاحتفال بذكري انتصار 6 أكتوبر 1973.وكتب نجيب ساويرس، قائلا: " انا من الجيل اللى عاش فرحة اليوم ده سنة ١٩٧٣ .. ده اليوم اللى مسحنا فيه عار هزيمة ٥ يونيه واتعاملنا مع الحرب دى علي اعلي مستوي من الجدية والإنضباط اللى أعادت لنا الكرامة والعزة شكرا لكل من ساهم فيها والمجد لشهدائنا ".وحازت تغريدة نجيب ساويرس على اعجاب كبير من الجماهير وعلق بعضهم قائلا: " اقسم بالله انت برنس اديت التحيه الي من يستحق و بس ، كل سنه واحنا منتصرين ، تحيا مصر .يشار إلى أن فيلم الممر الذي يجسد إحدى بطولات الجيش المصري سوف يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر.