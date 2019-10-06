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أخبار البلد

ده اليوم اللى مسحنا فيه عار ٥ يونيه.. نجيب ساويرس يشعل السوشيال ميديا ..شاهد

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:15 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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القسم الميدانى
نشر رجل الاعمال نجيب ساويرس تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، بمناسبة الاحتفال بذكري انتصار 6 أكتوبر 1973.

وكتب نجيب ساويرس، قائلا: " انا من الجيل اللى عاش فرحة اليوم ده سنة ١٩٧٣ .. ده اليوم اللى مسحنا فيه عار هزيمة ٥ يونيه واتعاملنا مع الحرب دى علي اعلي مستوي من الجدية والإنضباط اللى أعادت لنا الكرامة والعزة شكرا لكل من ساهم فيها والمجد لشهدائنا ".

وحازت تغريدة نجيب ساويرس على اعجاب كبير من الجماهير وعلق بعضهم قائلا: " اقسم بالله انت برنس اديت التحيه الي من يستحق و بس ، كل سنه واحنا منتصرين ، تحيا مصر .

يشار إلى أن فيلم الممر الذي يجسد إحدى بطولات الجيش المصري سوف يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر.
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