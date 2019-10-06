مهربة من سيناء.. ضبط عاطلين بحوزتهما 12 كيلو حشيش في القاهرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمباحث القاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 11.660 كيلو من الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بالقاهرة.



وبناء علي معلومات سابقة وإذن صادر من النيابة العامة تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة وذلك بالطريق الإقليمي بمنطقة بين الجبلين ـ دائرة قسم شرطة البساتين من ضبط كل من يحيى م س 33 سنة عاطل ومقيم اول شرم الشيخ -محافظة جنوب سيناء، وابراهيم م س 18 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان حال استقلالهما سيارة نقل ماركة شيفروليه زرقاء اللون قيادة المتهم الأول وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 11.660 كيلو جرام، ومبلغ مالي 5.570 جنيها، و2 هاتف محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.



تحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

