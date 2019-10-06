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حوادث

سقوط سيارة نقل محملة بالطمي من أعلى معدية في نهر النيل بـ بني سويف ..صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:27 م
سقوط سيارة نقل محملة
سقوط سيارة نقل محملة بالطمي من أعلي معدية في نهر النيل
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محمد عبد الحليم
سقطت اليوم الأحد سيارة نقل محملة بالطمى من أعلى معدية نهر النيل أمام بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
كان ادهم محمد زيدان مقيم مركز ببا سائق سيارة نقل قد فؤجئ بسقوط الباب الخاص بالمعدية أثناء خروجه منها بالسيارة بعد وصولها الضفة الشرقية من النيل بقرية غياضة الشرقية جنوب محافظة بنى سويف.

وقال السائق الذى استطاع القفز من السيارة أنه كان يحمل طمى من مركز ببا فى اتجاة الضفة الشرقية من النيل مستقلا معدية قرية غياضة الشرقية .
واضاف أنه عقب وقوف السيارة فى الضفة الشرقية وخروجة من المعدية انقطع الوير الخاص بالباب الخاص بالمعدة مما أدى إلى سقوط الاطارات الخلفية للسيارة وسقوط السيارة كلها من الخلف فى النيل .
وسادت حالة من الخوف والهلع بين ركاب معدية النيل الرابطة بين مدينة ببا وقرية غياضة الشرقية عقب سقوط السيارة النقل من أعلى المعدية.
فيما قام الأهالى بنقل المعدية إلى مكان آخر وانزال السيارات المتبقية داخل المعدية والاهالى الذين كانوا متواجدين داخل المعدية واغلبهم من طلاب المدارس الذين كانوا فى دروس خصوصية بمدينة ببا بعد مواعيد الدراسة .
سقوط سيارة نقل محملة بالطمي من أعلى معدية في نهر النيل بـ بني سويف ..صور
سقوط سيارة نقل محملة بالطمي من أعلى معدية في نهر النيل بـ بني سويف ..صور
سقوط سيارة نقل محملة بالطمي من أعلى معدية في نهر النيل بـ بني سويف ..صور
سقوط سيارة نقل محملة بالطمي من أعلى معدية في نهر النيل بـ بني سويف ..صور
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