على قديمه.. آبل تكشف عن مفاجأة غير متوقعة.. لوحة مفاتيح مجسمة في آيفون

ابتكرت شركة "آبل" Apple الأمريكية لوحة مفاتيح افتراضية مميزة تعمل باللمس تستخدم معالجا تقنيا ذكيا لجعل المستخدم يشعر كما لو كان يضغط على مفاتيح حقيقية، ومن المتوقع أن تكون هذه اللوحة في شاشات هواتف الآيفون.





وعلى الرغم من أن الغالبية من مستخدمي الهواتف الذكية اعتادوا على التعامل مع شاشات الهواتف باللمس، إلا أن البعض يفضل استخدام شاشات للكتابة عليها، ويفضلون لوحات مفاتيح حقيقية.





لكن كل هذا يمكن أن يتغير في حيث يتم استبدال لوحات المفاتيح القديمة بلوحات جديدة متطورة تعمل باللمس، مما يؤدي إلى إبطال صوت لوحة المفاتيح القديمة.





وذكر موقع "مترو" البريطاني أن الاختراع الجديد يسمي "الأقطاب اللمسية الكهربائية الثابتة"، وتم الكشف عبر نشر آبل لبراء الاختراع الجديدة.





ولكن هذا يمكن أن يتغير كل شيء في المستقبل حيث يتم استبدال لوحات المفاتيح في المدارس القديمة بلمسات جديدة متطورة تعمل باللمس - مما يؤدي إلى إبطال صوت تجميع المفاتيح في كتب التاريخ.





وتعمل لوحة المفاتيح الجديدة باستخدام شحنة إلكتروستاتيكية تتفاعل مع إصبع المستخدم لإعطاء انطباع بالحركة، وتتوقع آبل أن يتم استخدام التكنولوجيا الجديدة كلوحات مفاتيح إفتراضية، وإن لم يتضح حتى الآن إذا ما كنت الشركة الأمريكية سوف تستخدم هذه التكنولوجيا في أجهزة الآيفون iPhones والآيباد ipads أم لا.



