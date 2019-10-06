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رياضة

بـ 10 لاعبين .. بيراميدز يتعادل 2 - 2 مع طلائع الجيش في مباراة مثيرة ..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:40 م
عمرو ابوبكر
تعادل فريق طلائع الجيش مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

تلقى محمد فتحي لاعب بيراميدز البطاقة الحمراء في شوط المباراة الأول بعد تدخل مع أحد لاعبي طلائع الجيش، واستكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين. 

سجل بيراميدز الهدف الأول في بداية الشوط الثاني عن طريق إريك تراوري في الدقيقة 66، ثم عادل تالا نداييه لاعب فريق طلائع الجيش النتيجة في الدقيقة 84 من عمر المباراة. 

وفي الدقيقة 91 سجل طلائع الجيش الهدف الثاني عن طريق اللاعب كريم طارق الذي احتفل بطريقة غريبة، حيث قام بارتداء قناع سبايدر مان عقب التسجيل. 

لم يخمد حماس بيراميدز حتى سجل هدف التعادل في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. 

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وطلائع الجيش نقطتين في المركز الرابع عشر.
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