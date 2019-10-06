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أخبار البلد

بعد إصابة 66 شخصا.. «البيطريين» توضح أعراض التسمم من الفسيخ

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 10:01 م
الفسيخ
الفسيخ
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محمد غالي
قال الدكتور محمد شفيق الهادي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الفسيخ يسمم في بعض الحالات نتيجة سوء عملية التخزين، مضيفا أن الأسماك عندما تترك لعملية التمليح قد تتلوث بالبكتيريا الضارة أو الطفيليات التي تعمل على التسمم.

وأكد الدكتور محمد شفيق الهادي، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن من أعراض الإصابة بالتسمم لتناول الفسيخ، "زغللة العين" وحدوث ازدواجية في الرؤية، وجفاف في الحلق، والشعور بصعوبة في البلع والكلام، والشعور بالغثيان والآلام في منطقة البطن، التأثير على الجهاز العصبي، وقد تصل الإصابة إلى الوفاء.

وأكمل الدكتور محمد شفيق الهادي، أعراض الإصابة، ومنها ضعف في العضلات تبدأ من الأكتاف وعضلات المنطقة العليا، ثم تنتقل إلى جميع أجزاء الجسم، والإصابة بضيق في التنفس، إضافةً إلى فشل في وظائف التنفس والضيق الشديد؛ لأنه يصيب الجهاز التنفسي بالشلل، وارتفاع درجة حرارة الجسم أو السخونة.

وأشار الدكتور محمد شفيق الهادي، إلى أن أعراض التسمم تبدأ بعد ساعات قليلة من تناول الفسيخ، وعند ظهور أي من الأعراض تجب زيارة الطبيب فورًا لأخذ المصل والحصول على الإسعافات الطبية.

وارتفع عدد المصابين إلى 66 حالة وذلك بدءًا من يوم السبت الماضي وحتى الآن، إضافةً إلى حالة وفاة لسيدة منذ أيام تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ.

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