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ثقافة

أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء تحتفل بالذكرى ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
انتصارات أكتوبر المجيدة
انتصارات أكتوبر المجيدة
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أ ش أ
على مسرح سيد درويش بالإسكندرية ، أقامت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدى صابر ، مساء أمس الأحد ، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ، بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تضمن الحفل باقة من أجمل الأغاني الوطنية التي ترسخت في وجدان المصريين منها : بسم الله ، الأرض بتتكلم عربي ، عظيمة يا مصر ، عاش اللي قال ، عاشت بلادنا ، سمينا وعدينا ، حبايب مصر ، يا أغلى اسم في الوجود ، طوبة فوق طوبة ، أم الصابرين ، الله يا بلدنا ، ان كان على القلب ، بحبك يا مصر ، على الربابة بغني ، الأرض الطيبة.

شارك في الحفل نجوم أوبرا الإسكندرية : ولاء طلبة ، ياسر سعيد ، كريم زيدان ، ندى غالب ، محمد الخولي ، شروق شريف.
تجدر الاشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية تأسست في الموسم الفني عام 2004 ، وشاركت في العديد من الحفلات الفنية الناجحة بالمهرجانات الدولية والمحلية ولاقت استحسان واعجاب الجمهور.
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