يا جريد النخل العالي.. القرين مدينة أهل النضال والطيبة والاعمال اليدوية..صور

النخيل في كل مكان





ميادين القرين





مدينة القرين احدى مراكز محافظة الشرقية، وتبعـد عن مدينة القاهـرة 70 كم، ومساحتها 50 كم تقريبا ، وعدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة، وتقع بين منتهى مراكز فاقوس والتل الكبير وأبوحماد.وللقرين تاريخ ونضال كبير في مقاومة الاحتلال الإنجليزي لمصر ويطلق عليها بلد المليون نخلة، ويمـيز أهلها الطيبة والبساطة والترابط الاسري والمجتمعي.ينتشر النخيل بصورة ملحوظة في جميع الشوارع والحقول بالمدينة حتي أصبح اهم رموزها بالأضافة الي وجود أكثر من نوع وصنف من التمور المنتجة من تلك النخيل فيما أستغل سكان مدينة القرين الجريد للعمل بمهنة صناعة الأقفاص والكراسي وغيرها من المنتجات .كما يعتمد الأهالي بصورة كبيرة جدا علي بيع التمور والجريد بالأضافة الي ممارسة أعمالهم اليومية والوظائف الحكومية فعقب خروج الموظف من وظيفتة يتجة الي ورشتة التي اقامها لتصنيع منتجات الجريد وبيعها لمساعدته علي كسب قوت يومه.ومن أهم الميادين الموجودة في القرين ميدان الشيخة حمدة وميدان القلعة الذي يوجد به المسجد الاثري لقايتباي بالإضافة الي ميدان أبو سبيبه بالاضافة الي ان المدينة تنقسم إلى مجموعة من الاحياء لكن أهم ما يميز هذه الاحياء انها تأخذ أسماء العائلات التي تقطنها في الغالب .ومن ابرز احيائها حى الجنايدة و البازات وحى المدابحة وهو من اقدم الاحياء، و الشادر الدعابسة و العبايدة والمزينيين و الشقم والمساعدة والجرن والزيدانيةوالرفاعية والشيخ إبراهيم العزازي والعلوايه وأولاد سالم و وحي الماحي وحي المسيدي والقصاصين وحي الرياينه.