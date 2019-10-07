موقف محرج.. قرد ينزع باروكة مراسلة تلفزيونية خلال بث مباشر.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اللحظة التي تعرضت فيها مراسلة لموقف محرج للغاية على الهواء، وجاء ذلك بعد أن قام قرد من فصيلة "الليمور" بنزع شعرها المستعار بشكل مفاجئ.



وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المراسلة التي واجهت ذلك الموقف المحرج تُدعى "يولاندا أماديو"، وهي تعمل لدى محطة تلفزيونية محلية بالولايات المتحدة الأمريكية تخدم منطقة جنوب غرب ولاية "جورجيا".



وأوضح التقرير أن المراسلة سيئة الحظ كانت تقدم تقريرًا من معرض "جورجيا" الوطني المقام في مدينة "بيري" وقت تعرضها لذلك الموقف، وكانت تقوم تحديدًا بإجراء حوار مع ممثل إحدى حدائق الحيوان، والذي كان يحمل برفقته قرد "الليمور"؛ وقام ذلك القرد خلال اللقاء بالقفز على كتف المراسلة، التي حاولت قدر الإمكان أن تبقى هادئة وتستكمل عملها، لكن القرد نزع شعرها المستعار فجأة، قبل أن يقفز عائدًا إلى ممثل حديقة الحيوان في مشهد مضحك.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فعندما حاولت المراسلة ضبط شعرها، سارع القرد بالقفز نحوها مجددًا، وهو ما اضطرها إلى الابتعاد عن الكاميرا، في حين حاول الشخص الآخر التدخل للسيطرة عليه، إلا أنه لم يتمكن من التوقف عن الضحك في الوقت ذاته.



وأثار الفيديو الخاص بذلك الموقف موجة من السخرية على مواقع التواصل، وحصد عددًا كبيرًا من المشاهدات وتم تداوله بشكل واسع.



