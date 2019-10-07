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أخبار العالم

تركيا تواصل البلطجة وتعلن بدء الحفر جنوب غربي قبرص

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن سفينة التنقيب "يافوز" ستبدأ الحفر جنوب غربي قبرص الاثنين أو الثلاثاء.

وكان دونماز قد أعلن في وقت سابق أن "ياووز" ستبدأ قريبًا التنقيب جنوب غرب قبرص.

وتتنازع قبرص وتركيا على الحقوق البحرية في المنطقة بشأن ملكية الموارد الموجودة في شرق البحر المتوسط.

وحفرت تركيا بالفعل بئرين في المياه شرق وغرب الجزيرة، ما أثار احتجاجات قوية من نيقوسيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
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