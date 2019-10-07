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تعليم

الخشت: الخداع الاستراتيجي من أسباب العبور في أكتوبر 73

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:08 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
اكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن خطة الخداع الإستراتيجي، كان أهم الأسباب في العبور وتحقيق انتصار أكتوبر العظيم.

وقال الخشت خلال كلمته باحتفالية جامعة القاهرة بنصر اكتوبر، إن الدولة بدون جيش لا توجد وطن ولا شعب ولا مستقبل مرددًا تحيته للجيش المصري.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، افتتح، الاثنين، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشار الخشت إلى حرص الجامعة على إحياء ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.
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