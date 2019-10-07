وطنى فى قلبى .. مدارس أسوان تحتفل بالذكرى الـ 46 لإنتصارات أكتوبر .. صور

لا تزال سلسلة إحتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 46 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة مستمرة لإحياء هذه الذكرى العزيزة على أبناء هذا الشعب المصرى العزيز .





حيث شهد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمرافقة مدير عام التعليم العام طابور الدخول بمدرستى الأمل للصم الإبتدائية والسادات الإبتدائية ، والتى تضمنت الإذاعة المدرسية عدة فقرات غنائية وإستعراضية قدمها التلاميذ تناولت ذكرى النصر العظيم.



وخلال كلمته بطابور السادات أكد وكيل الوزارة أن هذه الأيام تذكرنا بملحمة النصر العظيم التى سطرها الجيش المصرى عبر صفحات التاريخ تاركًا بصمة غالية الأثر على قلوب جميع المصريين .



وناشد الدكتور السيد الفيومى أبنائه التلاميذ بضرورة الإستفادة من هذه الحرب ، ومعرفة أن التخطيط الجيد والعمل الجاد لابد وأن يكلل بالنجاح ، وعليهم وضع ما قدمه الجيش المصرى من تضحيات عظيمة خلال هذه الحرب نصب أعينهم لتحيا مصر دائما بكرامتها وعزتها وسواعد أبنائها فى مختلف المجالات .



وعقب ذلك قام وكيل الوزارة بجولة ميدانية داخل مدارس عبد الحميد عبد الغفور الإعدادية بنات ، وهميمى الجبلاوى الإبتدائية ، وبدرية حامد الإعدادية بنات ، وعوض السيد الثانوية بنات ، والدكتور طه حسين الإعدادية بنين حيث تفقد الفصول وقاعات رياض الأطفال والمكتبات والمعامل ودورات المياه .



وأطمأن السيد الفيومى على منظومة نظافة جميع المدارس وإنتظام العملية التعليمية داخلها ، كما أطمأن أيضًا من تسلم الطلاب لجميع الكتب الدراسية التى وردت من مخازن الوزارة ، متمنيًا لجميع العاملين بالمدارس والطلاب عامًا دراسيًا موفقًا .

