Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تصدر مجلة لنشر أخبار المعلمين لمحاربة الشائعات

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:14 م
مجلة المعلم المصري
مجلة المعلم المصري
Advertisements
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صدور العدد الاول من مجلة جديدة متخصصة في شئون واخبار المعلمين ، لافتة الى ان هذه المجلة صادرة عن الاكاديمية المهنية للمعلمين

وقالت وزارة التربية والتعليم ان هذه المجلة ستكون المصدر الاساسي لنشر الاخبار الصحيحة الموثىق فيها التي تخص السادة المعلمين

واضافت وزارة التربية والتعليم ان هذه المجلة سيتم من خلالها محاربة الاخبار الكاذبة والشائعات التي يجدها المعلمون على مواقع التواصل الاجتماعي

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا لاول عدد من مجلة المعلم المصري التي تصدها الاكاديمية المهنية للمعلمين
التعليم تصدر مجلة لنشر أخبار المعلمين لمحاربة الشائعات
التعليم تصدر مجلة لنشر أخبار المعلمين لمحاربة الشائعات
Advertisements

ترشيحاتنا

ريهام سعيد تكشف مفاجأة حول موعد انتهاء عقدها مع قناة الحياة

التعليم تعلن أخبارا سارة لـ المعلمين .. اليوم

وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز

5 حقائق مذهلة عن البيض.. الرابعة ستفاجئك

أسطورة مانشستر يونايتد: ليفربول قد يخسر الدوري بسبب محمد صلاح

كيف خدع برشلونة الأهلى بسبب ميسي.. نجم القلعة الحمراء يجيب.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

بمجوهرات راقية.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

أبرزهن منة فضالي ومايا دياب.. النجمات يودعن الصيف بإطلالات جريئة على البحر