التعليم تصدر مجلة لنشر أخبار المعلمين لمحاربة الشائعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صدور العدد الاول من مجلة جديدة متخصصة في شئون واخبار المعلمين ، لافتة الى ان هذه المجلة صادرة عن الاكاديمية المهنية للمعلمين



وقالت وزارة التربية والتعليم ان هذه المجلة ستكون المصدر الاساسي لنشر الاخبار الصحيحة الموثىق فيها التي تخص السادة المعلمين



واضافت وزارة التربية والتعليم ان هذه المجلة سيتم من خلالها محاربة الاخبار الكاذبة والشائعات التي يجدها المعلمون على مواقع التواصل الاجتماعي



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا لاول عدد من مجلة المعلم المصري التي تصدها الاكاديمية المهنية للمعلمين