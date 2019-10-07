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تعليم

شاهد .. طلاب صينيون يحتفلون بنصر أكتوبر بجامعة القاهرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:46 م
طلاب صينيون يحتفلون
طلاب صينيون يحتفلون بنصر أكتوبر بجامعة القاهرة
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ياسمين سامى

شهدت احتفالية جامعة القاهرة بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة إقبال الطلاب الصينيين وحرصهم علي مشاركة الطلاب المصريين وأساتذة الجامعة في الاحتفال.

حيث افتتح منذ قليل، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور النواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وتضمنت الاحتفالية ندوة بعنوان "شعب لا يعرف المستحيل"، يشارك فيها الكاتبان الصحفيان ابراهيم حجازي أحد ضباط حرب أكتوبر، وعبده مباشر المراسل الحربي للأهرام في حرب أكتوبر، يعقبها حفل فني لأوركسترا وكورال جامعة القاهرة.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن جامعة القاهرة حريصة على إحياء ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة التي تعد فخر لكل مصري وملحمة عربية، استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.
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