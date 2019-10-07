اطلاق مسابقة الدوري الثقافي الفني للطلاب بالدقهلية



أطلق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم إشارة البدء لمسابقات الدوري الثقافي الفني بحضور الشاعر أشرف ابو جليل رئيس الإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا الثقافي والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم و عاطف عميرة مدير عام ثقافة الدقهلية والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة وحسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة وعبير أنور مدير إدارة الموهوبين.



وأكد محافظ الدقهلية على أن الثقافة غذاء الروح في الجسد وعلينا تنقيتها وتطويرها بما يضمن سلامة العقل ومواجهة الأفكار المتطرفة والمشبوهة وتعظيم الأفكار المستنيرة البناءة التي تخلق جيلا واعيا يحرص على وطنه.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن وجودنا هنا اليوم معا يضرب أروع مثال للتعاون بين مختلف القطاعات للمضي قدما بابنائنا ومستقبلنا فنحن جميعا نعمل من أجل المواطن أينما كان،ودورنا هو الحفاظ على موارد هذا الوطن البشرية والمادية.



وعبر شاروبيم عن سعادته بإطلاق مسابقة دوري المدارس الثقافي الفني والتعاون بين قطاعي التربية والتعليم والثقافة والذي نحتاج إليه في مختلف المجالات لصقل مواهب الطلاب ليخرج من بينهم أدباء ومفكرين وعلماء.



وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لكل المواهب الشابة الواعية مشددا على ضرورة نشر الثقافة والمعرفة الصحيحة فلدينا عقول شابة لابد من تعظيم الاستفادة منها فهم مستقبل الوطن،وانه سيتم صرف مكافأة مالية للفريق الفائز.



وأضاف محافظ الدقهلية إننا نحتفل هذه الأيام بذكرى غالية في نفوس المصريين جميعا يوم إنتصر الجيش المصري في حرب المصير التي أكدت كفاءة الجندي المصري وإبداع القيادة العسكرية،يوم عبرت القوات المسلحة ورفعت رأس كل مصري وعربي .



وتابع محافظ الدقهلية عددا من العروض الفنية الغنائية والموسيقية والشعرية من أداء أطفال وأبناء مدرسة المنصورة كولدج وإدارة غرب المنصورة التعليمية وكورال أطفال إدارة المطرية التعليمية .



وألقى كل من رئيس الادارة المركزية لاقليم شرق الدلتا الثقافي ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام ثقافة الدقهلية كلمة أكدوا فيها على تقديرهم لجهود محافظ الدقهلية ودعمه المتواصل لقطاعي الثقافة والتعليم واهتمامه بالمواهب والمتميزين في مختلف المجالات.