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تعليم

أوركسترا جامعة القاهرة تقدم عرضا لأول مرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:56 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
قدم فريق أوركسترا وكورال جامعة القاهرة، لأول مرة على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، حفلًا فنيًا بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، قدم خلالها، عددًا من الأغاني الوطنية مثل أغنية "وطني حبيبي، يا حبيبتي يا مصر، وعاش اللي قال، وباسم الله .. الله أكبر"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، لفريق أوركسترا الجامعة، فخور بكم، ورفعتم رأس الجامعة بأدائكم الهائل. كما أهدى درع الجامعة للموسيقار مازن دراز موسيقار الأوركسترا.
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