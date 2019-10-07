أوركسترا جامعة القاهرة تقدم عرضا لأول مرة

قدم فريق أوركسترا وكورال جامعة القاهرة، لأول مرة على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، حفلًا فنيًا بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، قدم خلالها، عددًا من الأغاني الوطنية مثل أغنية "وطني حبيبي، يا حبيبتي يا مصر ، وعاش اللي قال، وباسم الله .. الله أكبر"، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



