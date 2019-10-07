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رياضة

أنا صاحب الكورة | أسباب تراجع مستوى الزمالك والتعادل أمام نادي مصر بالدوري.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:53 م
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك ونادي مصر فى الدوري المصري
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محمد رشاد
فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر على مضيفه الزمالك التعادل الإيجابي 1-1 ، فى المباراة التي جمعت بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة نادي مصر والزمالك، والتى انتهت بتعادل الفريقين ايجابيا سجل للزمالك اشرف بن شرقي فى الدقيقة 15 و سجل لنادي مصر عمر الحبشي فى الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها ميتسو المدير الفني لنادي الزمالك ، و عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر .

ويعبر البرنامج فى إحدى فقراته عن رأي وحال الجمهور الزملكاوى فى الشارع الرياضي بعد أداء متواضع من جانب لاعبي الفريق الأبيض تحديدا عقب الفوز بلقب كأس مصر.

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.
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