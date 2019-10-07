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رياضة

فى غياب 10 لاعبين الأهلي يواصل التدريب في التتش.. ومحاضرة نظرية لـ فايلر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني وجهازه المعاون.

اشتمل المران على جانب بدني خفيف، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، وعقد فايلر، جلسة سريعة مع الفريق للتأكيد على بعض الأمور الفنية.

واكتفى الجهاز الفني بمران استشفائي لجميع اللاعبين أمس، فيما بدأ اليوم تدريبات الكرة، للتركيز على بعض الجوانب الفنية وتصويب الأخطاء خلال فترة توقف الدوري.

ويغيب عن الأهلي 10 لاعبين؛ 6 مع المنتخب الأول، و 4 مع المنتخب الأولمبي وذلك استعدادا للمباريات الودية ضمن الأجندة الدولية.

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