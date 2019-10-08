أهالي المنوفية: أجبرنا الجزارين علي خفض سعر اللحوم بذبحنا المواشي وبيعها بالتكلفة

تشهد أسواق بيع اللحوم بمحافظة المنوفية خلال هذه الأيام تضاربا كبيرا في الأسعار وانخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها واعمارها وذلك نظرا للانخفاض الشديد والملحوظ في أسعار المواشي داخل الأسواق مما اثر بالايجاب علي انخفاض أسعار اللحوم.





حيث شهدت قرى المحافظة تنافسا شديدا بين الجزارين في تخفيض أسعار اللحوم وكسب الزبائن والاستحواذ على السوق لصالحه بعد احتكارهم السوق والتحكم في أسعار اللحوم لفترة كبيرة.





ومما ساعد في انخفاض أسعار اللحوم تدخل بعض الأهالي وشراء المواشي وقيامهم بذبحها وبيعها بسعر التكلفة ما أحدث حالة من الفزع للجزارين واجبرهم على الانصياع لمطالب الأهالي وتخفيض الأسعار.





وتحدث معنا شريف أحمد قائلا: لاحظت في الفترة الماضية انخفاض سعر المواشي بصورة كبيرة تخطت الخمسين بالمائة من السعر ومع ذلك لاحظت اصرارا شديدا من الجزارين علي الاستمرار في رفع سعر اللحوم فقررت ذبح عجل بقري وبيعه على الأهالي والمحيطين بسعر 80 جنيها للكيلو، في حين ان الجزارين كانت تبيع الكيلو بمائة وعشرة جنيه وبعد الانتهاء من البيع لاحظت توفير مكسب الفين جنيه فقررت الاستمرار في الذبح أسبوعيا وعندما علم الجزارون بذلك أضطروا لتخفيض الأسعار رغما عنهم وانتشرت الفكرة في القرى المجاورة وقرر أكثر من شخص تنفيذها ما ساعد في انخفاض سعر اللحوم.





وتحدث أيضا سامي مغني صاحب محل أدوات كهربائية، قائلا: أنا لست علي دراية بأسعار المواشي ولا أسعار اللحوم، ولكن سمعت كثيرا هذه الفترة عن انخفاض سعر الماشية بصورة كبيرة في الأسواق فأعتقدت أن أسعار اللحوم سوف تنخفض ولكن هذا لم يحدث ولاحظت انخفاض الأسعار في القرى المجاورة.



