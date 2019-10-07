عمرو الجنايني يزور معسكر منتخب مصر.. تعرف على السبب



وانطلق اليوم معسكر منتخب مصر بحضور 22 لاعبا، وعقد معهم المدير الفني الجديد حسام البدري جلسة خاصة .

ورحب عمرو الجنايني بلاعبي منتخب مصر والجهاز الفني وطالبهم جميعًا ببذل قصارى جهدهم لرفع اسم منتخب مصر وتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة.



وعقد حسام البدري جلسة خاصة مع لاعبي منتخب مصر اليوم وقال فيها:" "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعا محظوظون بالتواجد في هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب".



وواصل: "أثق فيكم جمعيا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه والوصول للمنتخب هو أمر بالغ الصعوبة ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخا مع قميص منتخب بلاده".



وأكمل : "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسئولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها".



وتابع : "ممكن نموت نفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع ونحتاج لتركيز وجهد كبيرين وشغل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح ويجب أن يكون الكل قريبا من بعضه وخلال أسبوع واحد يسعى لتقديم شيئ جيد والكل عليه العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة".

زار عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم في أحد فنادق القاهرة.