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رياضة

أصغر لاعب في كأس مصر: مواجهة الأهلي تاريخية وأتمنى خدمة الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:09 ص
لقاء الأهلي والزمالك
لقاء الأهلي والزمالك
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محمد رشاد
تحدث زياد أحمد الصحيفي لاعب الزمالك الجديد لفريق 2001 والذي شارك في مباراة الجونة والأهلي الشهيرة بكأس مصر وأصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة عن انضمامه للفريق الأبيض.

وقال زياد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تدربت لمدة اسبوع في الزمالك مع أمير عبد العزيز ومحمد الفيومي قبل توقيع العقود، وجاهز للمشاركة من المباراة القادمة".

وأكمل : "شرف لي المشاركة بمباراة الأهلي، دخلت التاريخ في المباراة وهو شعور لا يوصف، وطموحي أن ألعب بناد كبير مثل الزمالك ، سأبذل كل مجهود أملكه من أجل الوصول للفريق الأول".
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