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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

مواطن لأهل الخير .. فقدت إحدى يديّ وأحتاج تكاليف المعيشة وعلاج ابني

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
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وسام مختار
شاب في مقتبل عمره أصيب بحادث أدى إلى فقد يده اليمنى ما جعله عاجزا عن تحقيق أبسط حلمه من أجل لقمة العيش .. متزوج ولديه أبناء يعولهم.

يقول عصام سيد سليمان، البالغ من العمر ٣٣ عامًا، ويسكن بعين شمس شارع العشرين بالجمعية الزراعية،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إنه متزوج ويعول ثلاثة أبناء ويسكن بالإيجار، أصيب بحادث سيارة منذ خمس سنوات أدى إلى بتر اليد اليمنى ما جعله عاجزا عن أداء عمله ويعاني من عدم قدرته على العمل حيث يتقاضى معاش تضامن ٤٥٠ جنيهًا وابنته تدرس بالتعليم الأساسي كما أن ابنه زياد مصاب بصمام في القلب والرئتين وعاجز عن علاجه.

ويختتم : أناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في مصاريف علاج ابني وتكاليف المعيشة نظرًا لظروفي القهرية وإعاقتي عن العمل .

للتواصل مع الحالة : ٠١١٥٧٤٨٨٨٦٤

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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