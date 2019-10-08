مواطن لأهل الخير .. فقدت إحدى يديّ وأحتاج تكاليف المعيشة وعلاج ابني

شاب في مقتبل عمره أصيب بحادث أدى إلى فقد يده اليمنى ما جعله عاجزا عن تحقيق أبسط حلمه من أجل لقمة العيش .. متزوج ولديه أبناء يعولهم.



يقول عصام سيد سليمان، البالغ من العمر ٣٣ عامًا، ويسكن بعين شمس شارع العشرين بالجمعية الزراعية،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إنه متزوج ويعول ثلاثة أبناء ويسكن بالإيجار، أصيب بحادث سيارة منذ خمس سنوات أدى إلى بتر اليد اليمنى ما جعله عاجزا عن أداء عمله ويعاني من عدم قدرته على العمل حيث يتقاضى معاش تضامن ٤٥٠ جنيهًا وابنته تدرس بالتعليم الأساسي كما أن ابنه زياد مصاب بصمام في القلب والرئتين وعاجز عن علاجه.



ويختتم : أناشد فاعل خير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في مصاريف علاج ابني وتكاليف المعيشة نظرًا لظروفي القهرية وإعاقتي عن العمل .



للتواصل مع الحالة : ٠١١٥٧٤٨٨٨٦٤



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