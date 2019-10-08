خالد الغندور يهاجم جماهير الأحمر بسبب أزمة مباراة جينيراسيون.. فيديو

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، كواليس قرار الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي.





وقال: عبر برنامجه الزمالك اليوم، ان جماهير مصر منتظرة قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال.





وشدد: أن جماهير الأهلي تنتظر قرار الكاف بشدة أكثر من جمهور الزمالك، لأنهم يتمنون خروج الفارس الأبيض من دوري أبطال أفريقيا وخاصة الإعلام المنتمي لهم وفعلوا المستحيل لـ إقصاء الزمالك من البطولة.





وتابع: ان اتحاد الكرة ونادي الزمالك والجهات الأمنية أرسلوا المستندات للكاف التي تثبت أن الزمالك على حق فى تلك الأزمة.



