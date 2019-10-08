Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد الغندور يهاجم جماهير الأحمر بسبب أزمة مباراة جينيراسيون.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:19 ص
خالد الغندور نجم
خالد الغندور نجم الزمالك السابق
Advertisements
حسن العمدة
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، كواليس قرار الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي.

وقال: عبر برنامجه الزمالك اليوم، ان جماهير مصر منتظرة قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال.

وشدد: أن جماهير الأهلي تنتظر قرار الكاف بشدة أكثر من جمهور الزمالك، لأنهم يتمنون خروج الفارس الأبيض من دوري أبطال أفريقيا وخاصة الإعلام المنتمي لهم وفعلوا المستحيل لـ إقصاء الزمالك من البطولة.

وتابع: ان اتحاد الكرة ونادي الزمالك والجهات الأمنية أرسلوا المستندات للكاف التي تثبت أن الزمالك على حق فى تلك الأزمة.

واختتم أن مراقب المباراة له دور كبير فى تلك الأزمة الذي اعتمد فوز الزمالك بثلاثة أهداف طبقا للوائح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

قرار جديد من جينيراسيون السنغالى بعد أزمة الكاف والزمالك

تطورات خطيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل

سيناريوهات للحل.. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل جديدة

حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد أزمة بطل السنغال

الكاف يتخبط.. 3 سيناريوهات تحسم أزمة الزمالك وبطل السنغال

ترشيحاتنا

السيارات والـ GPS.. ورسوم فحص 1000 جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ قانون المرور الجديد

مبلغ خرافي.. مفاجأة في العرض الجديد من ريال مدريد لضم محمد صلاح

قرار جديد من حسام البدري بشأن تدريب منتخب مصر.. تعرف عليه

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة في مهرجان مالو للسينما العربية

خالد الغندور ينقلب على ميتشو: فتاي

بعد هجوم مرتضى منصور عليها.. الاتحاد الدولى يكرم فاطمة سامورا ويصفها بـ صانع التاريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان البدري.. تعليمات خاصة في فندق إقامة منتخب مصر.. صور

دون مكياج وبملابس سوداء.. شاهد أحدث ظهور لزوجة عمرو دياب

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة في مهرجان مالو للسينما العربية