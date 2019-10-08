شاهد.. ياسمين الخطيب تظهر مع محمد صلاح خلال تكريمه بلقب رجل العام

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بصحبة الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، في أول ظهور جمع بين الثنائي.



وظهرت ياسمين الخطيب، في الصورة بفستان سهرة قصير، تركواز اللون، وإلى جوارها محمد صلاح، وذلك خلال الاحتفالية التي تم فيها تكريم الأخير، وحصوله على لقب رجل العام.



وحصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة «GQ».



واحتفلت مجلة GQ الشهيرة، في نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحرصت على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح.



وقالت مجلة GQ جلة إن أهداف محمد صلاح قادت نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليا ، كما استطاع محمد صلاح عام 2019 قيادة ليفربول للفوز بطولة دوري أبطال أوروبا .