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فن

يا ويلك مني.. أحلام تواجه زوجها بعد إعجابه بصورة لـ كيم كاردشيان.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:38 ص
أحلام وزوجها - كيم
أحلام وزوجها - كيم كاردشيان
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سعيد فراج
نشرت الفنانة الإمارتية أحلام الشامسي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات، ظهرت فيه تعاتب زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، وتسأله بشكل كوميدي عن اللايك الذي وجهه لصورة النجمة العالمية كيم كاردشيان، قبل أيام.

وظهرت أحلام، في الفيديو تلتقط مقطع فيديو لزوجها، وهي توجه له التساؤلات حول مغازلته لـ كيم كاردشيان، وعمل لايك على أحد صورها، ليقول لها ضاحكًا: "اللايك يشرح الصدر".

جاء ذلك، بعدما حظي فيديو لـ أحلام بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت فيه وهي تتصفح حساب الانستجرام الخاص بزوجها، إلا أنها فوجئت انه أبدى إعجابه بصورة لـ كيم كارداشيان.

وعبرت "أحلام" عن دهشتها وتوجهت إليه بالقول: "يا ويلك مني"، وسألت أحلام: "بو محمد.. شو هلحركات؟!"، وأضافت: "إنت بالبيت؟ جاية".

وتشارك أحلام ضمن فريق برنامج المسابقات "ذا فويس" الذى يضم إلى جانبها المطربين راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي.

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