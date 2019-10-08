محمد صلاح يلتقي مينا مسعود للمرة الأولى في الإمارات.. شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة، لنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بصحبة الفنان المصري العالمي مينا مسعود، في أول ظهور يجمع بين الثنائي.



الصورة انتشرت بين محبي النجمين المصريين بشكل واسع، لا سيما وأنها أول صورة التقطت لهما معًا، لتحظى على إعجاب الكثير من متابعي النجمين والذين تداولوها بكثافة.



وحصل محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة «GQ».



واحتفلت مجلة GQ الشهيرة، في نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصري العالمي محمد صلاح، وحرصت على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح.



وقالت مجلة GQ جلة إن أهداف محمد صلاح قادت نادي ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي حاليا، كما استطاع محمد صلاح عام 2019 قيادة ليفربول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا .