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رياضة

الكاف في ورطة قبل ساعات من حسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:48 ص
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون فوت
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محمد السعيد
أصبح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في ورطة قبل ساعات، من إسدال الستار على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، ضمن منافسات دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان جينيراسيون انسحب من مباراته أمام الزمالك، بعد أن قام الكاف، بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب وتأخيرها 24 ساعة.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو الكاف في تمام العاشرة صباح اليوم، الثلاثاء، لحسم أزمة الزمالك وجينراسيون، وإصدار قراره النهائي.

ويعلم مسؤولو الكاف جيدا أنهم وضعوا أنفسهم في ورطة بعدما صدر عنهم خطاب إلى اتحاد الكرة المصري وبطل السنغال بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب استاد برج العرب وسط رفض من الفريق السنغالي.

ويقف الزمالك على أرض صلبة في أزمته ضد جينيراسيون، بعد استناده على خطاب الكاف بالموافقة على التأجيل ونقل المباراة إلى ملعب برج العرب.

في حين يتسلح الفريق السنغالي بأدلة قوية هو الآخر، حيث أن لائحة نقل أي مباراة في دوري أبطال أفريقيا تتضمن تغيير الملعب قبل المباراة بـ 10 أيام إلى جانب أن موافقة الطرفين على التأجيل ونقل المباراة مشروطة.
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