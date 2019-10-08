الخشت يستقبل وزيرة البيئة بمكتبه.. ويؤكد: حماية مجتمعاتنا جزء من الحضارة

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر بمكتبه، وزيرة البيئة، لبحث التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة البيئة.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن المخلفات الزراعية تمثل قيمة اقتصادية كبرى لا بد من الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن موضوع قش الأرز كان يتسبب في حدوث أزمة كبيرة ومعالجته أمر هام، موضحًا أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات للنهوض بالبحث العلمي ومنها بحوث تخص البيئة.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، على أهمية رفع الوعي البيئة للمواطنين لأن الشعب الذي لديه مشكلة في البيئة يعاني من مشكلة حضارية ضخمة، مؤكدا أن ملف البيئة جزء من ملف الحضارة.



وقالت الوزيرة، إنها تعمل على دمج البعد البيئي في الكليات التي لا تقع البيئة ومفهومها في تخصصهم، وطلبت من رئيس جامعة القاهرة دعم وزارة البيئة من خلال التعاون مع كليات الجامعة المختلفة للاستعانة ببعض الأساتذة للمساعدة في تدريب شباب وزارة البيئة ودعم خبراتهم ورفع كفاءتهم لتطوير الهيكل الإداري للوزارة.



وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروعات المتعلقة بالبيئة هي مشروعات اقتصادية من الدرجة الأولى وتم القضاء على مشكلات مثل مشكلة قش الأرز واستخدامه في علف الحيوان وإنتاج السماد واستخدامه وقود بديل في بعض المصانع وعوادم السيارات كما تم الاتفاق على توسيع نطاق التعاون بين الجامعة ووزارة البيئة في مجالات الحد من المخاطر والمحميات الطبيعية والعوادم وإعادة تدوير المخلفات.