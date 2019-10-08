أول رد من جامعة الأزهر حول وفاة طالب بالمدينة الجامعية

كشف الدكتور أحمد زارع، الأستاذ بجامعة الأزهر، كواليس وفاة أحد طلاب المدينة المدينة الجامعية بالقاهرة فجر اليوم، الثلاثاء.



وقال الدكتور أحمد زارع، لـ"صدى البلد"، إن الطالب توفي بصورة طبيعية وحضر أحد الأطباء لإسعافه وعمل إنعاش لقلبه، وحضر طبيب آخر لإسعافه ولكن باءت المحاولات بالفشل وتوفى الطالب فجر اليوم.



وأضاف أنه تم نقل الطالب إلى مستشفى الأزهر التخصصي بعد الوفاة، وحضر جميع قيادات جامعة الأزهر الذين اعتذروا عن عدم الحضور في اجتماع المجلس الأعلى للأزهر.



وأوضح أن الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وجميع نوابه، يتواجدون الآن في مستشفى الأزهر التخصصي ومعهم أسرة الطالب الذين وجهوا الشكر لرئيس الجامعة على جهوده ورعايته للطالب.



وذكر أن الجامعة وفرت أتوبيسات لنقل الطلاب وأسرة الطالب إلى محافظة البحيرة لتشييع الجنازة.