محصلش .. نجيب ساويرس يصدم متابع افترى عليه كذبا

قام رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بإعادة نشر تغريدة ذكره فيها أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".ووجه المتابع لساويرس سؤالا قال فيه: "بيقولك مره سألوا نجيب ساويرس ايه هيا أُمنيّة حياتك؟ قالهم نِفسي اتمنى".وقام نجيب ساويرس بالرد عليه قائلا: "محصلش".وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:انت رجل قدوة وكلامك دائما محسوب .. لك كل التقدير والاحترام.يا عم نجيب .. مشيها حصل وخلاص.الراجل الغلبان .