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أخبار البلد

محصلش .. نجيب ساويرس يصدم متابع افترى عليه كذبا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:29 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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القسم الميدانى
قام رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بإعادة نشر تغريدة ذكره فيها أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووجه المتابع لساويرس سؤالا قال فيه: "بيقولك مره سألوا نجيب ساويرس ايه هيا أُمنيّة حياتك؟ قالهم نِفسي اتمنى".

وقام نجيب ساويرس بالرد عليه قائلا: "محصلش".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

انت رجل قدوة وكلامك دائما محسوب .. لك كل التقدير والاحترام.

يا عم نجيب .. مشيها حصل وخلاص.

الراجل الغلبان .
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