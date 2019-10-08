Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصير قرعة دور المجموعات بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:01 م
شعار الاتحاد الافريقي
شعار الاتحاد الافريقي لكرة القدم
Advertisements
عمرو الحلوانى
استطاع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " فى تأمين موقفه بشأن أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالى التى كان من المقرر إقامتها فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى قرر إعادتها بشكل رسمى بناء على توصية من قبل لجنة المسابقات.

واستقر مسئولو الكاف بعد إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال على إجراء قرعتين فى منافسات دور المجموعات لبطولة دورى الأبطال، والتى من المقرر إقامتها غدا "الأربعاء"، وتتضمن القرعة الأولى تصنيف الزمالك "صاحب التصنيف الثانى" وتتضمن القرعة الثانية "تصنيف جينيراسيون السنغالى"، على أن يتم الأخذ بقرعة الفريق الفائز بينهما فى حال إعادة المباراة.

ومن المقرر أن تجرى قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا غدا "الأربعاء" بمقر الكاف، بجانب إجراء قرعة دور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

اخبار الرياضة.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. تعليق مرتضى على خطاب الكاف.. وتصنيف الأندية قبل المجموعات

الكاف يحسم مصير الزمالك وجينيراسيون السنغالى من قرعة دورى أبطال إفريقيا

سر دعوة كاف لـ جينراسيون فوت لحضور قرعة دوري أبطال إفريقيا

رغم أزمة لقاء برج العرب.. كاف يكشف سر دعوة الزمالك وبطل السنغال لـ قرعة دورى المجموعات

جينيراسيون ينشر مستند الكاف قبل ساعات من حسم أزمة مباراته مع الزمالك

ترشيحاتنا

انخفاض سعر الدولار لهذه الأسباب.. فيديو

إيقاف طارق حامد مباراة واحدة.. وتغريم الأهلى والزمالك 50 ألف جنيه

أب يواجه اتهامًا بقتل ابنه المعاق.. غموض الجريمة ينكشف بعد 16 عامًا

الحثالة لا تذكر بالبرلمان.. رئيس النواب يقاطع نائب ذكر المقاول الهارب محمد علي

بفستان كاروهات.. منة فضالي على الشاطئ في جلسة تصوير جديدة

إعادة المباراة الأقرب .. انتهاء اجتماع الكاف والإعلان خلال ساعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة