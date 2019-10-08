مصير قرعة دور المجموعات بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

استطاع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " فى تأمين موقفه بشأن أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالى التى كان من المقرر إقامتها فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى قرر إعادتها بشكل رسمى بناء على توصية من قبل لجنة المسابقات.



واستقر مسئولو الكاف بعد إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال على إجراء قرعتين فى منافسات دور المجموعات لبطولة دورى الأبطال، والتى من المقرر إقامتها غدا "الأربعاء"، وتتضمن القرعة الأولى تصنيف الزمالك "صاحب التصنيف الثانى" وتتضمن القرعة الثانية "تصنيف جينيراسيون السنغالى"، على أن يتم الأخذ بقرعة الفريق الفائز بينهما فى حال إعادة المباراة.



ومن المقرر أن تجرى قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا غدا "الأربعاء" بمقر الكاف، بجانب إجراء قرعة دور الـ 32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.