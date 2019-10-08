أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر الجاري موعدا للقاء الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قرار لجنة المسابقات بالكاف بإعادة اللقاء.



وقال مسئول جينيراسيون فوت للإعلام السنغالي في أول تعليق حسب "Africans Got Football - AGF" : "ننتظر الخطاب الرسمي من الكاف بشأن الإعادة ولن نلعب المباراة، والكاف ينتهك اللوائح والقوانين".



وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وتأجيلها ليوم 29 أكتوبر وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.



وكان حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، إلا أن الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف.