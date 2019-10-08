مفاجأة جينيراسيون.. كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا من موسم 2019-2020 .



ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تصنيف الأندية وجاء الأهلي والترجي التونسي و الوداد المغربي إضافة إلى مازيمبي الكونغولي، في التصنيف الأول.



وجاء النجم الساحلي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي و الرجاء المغربي والزمالك أو جيرانسيون السنغالي تصنيفًا ثاينًا .



وكان من المقرر اقامة المباراة يوم 28 سبتمبر على ملعب بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى ملعب برج العرب وتأجيلها ليوم 29 أكتوبر وهو ما لم يقبله النادي السنغالي الذي رفض التوجه لملعب المباراة.



ومن الجائز ان يصطدم الأهلي والزمالك في حالة تأهل الاخير بتواجدهما في مجموعة واحدة بسبب اختلاف تصنيفهما ، لنكون امام قمة مصرية افريقية مرتقبة من العيار الثقيل.



وجاء تصنيف الأندية وفقًا لـ الكاف كالآتي: