كانت متجهة للسعودية.. القبض على ممثلة في مطار الكويت بحوزتها مخدرات

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن رجال أمن مطار الكويت الدولي أوقفوا ممثلة كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية وبحوزتها كمية من مخدر الشبو - كريستال ميث-.





وأوضحت الصحيفة أن رجال أمن المطار اشتبهوا في مسافرة أثناء قيامها بإنهاء إجراءات مغادرتها إلى المملكة العربية السعودية، وبإخضاعها للتفتيش عثر بحوزتها على 3 أكياس تحوي مخدر الشبو، فأحيلت إلى قسم الرقابة الأمنية في المطار.



