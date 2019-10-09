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منوعات

كانت متجهة للسعودية.. القبض على ممثلة في مطار الكويت بحوزتها مخدرات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:19 ص
مخدر كريستال ميث
مخدر كريستال ميث
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن رجال أمن مطار الكويت الدولي أوقفوا ممثلة كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية وبحوزتها كمية من مخدر الشبو - كريستال ميث-.

وأوضحت الصحيفة أن رجال أمن المطار اشتبهوا في مسافرة أثناء قيامها بإنهاء إجراءات مغادرتها إلى المملكة العربية السعودية، وبإخضاعها للتفتيش عثر بحوزتها على 3 أكياس تحوي مخدر الشبو، فأحيلت إلى قسم الرقابة الأمنية في المطار.

وقال مصدر أمني للصحيفة إن المضبوطة تعمل في مجال التمثيل، واقتيدت مع الممنوعات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
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