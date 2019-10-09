حسام البدري يكشف عن سبب استبعاد الشناوي ورمضان صبحي من منتخب مصر

عبّر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم، عن دهشته من توجيه أسهم النقد إليه بسبب عدم استدعائه لبعض اللاعبين في قائمة معسكر منتخب مصر الحالي.





وقال حسام البدري في تصريحات تليفزيونية إن حلمه تحقق بتدريب منتخب مصر، ويتمنى أن يوفق مع اللاعبين لتحقيق أماني الشعب المصري، والذي يعرف أهمية كرة القدم بالنسبة إليه".





وعن الانتقادات أكد حسام البدري دهشته من ذلك خاصة أنه وجّه إليه النقد بسبب عدم ضم أحمد الشناوي والذي يعاني من إصابة شرخ في قدمه، بينما استبعد رمضان صبحي ومصطفى محمد بسبب المنتخب الأوليمبي، ولكنهما في حساباته.





وأردف حسام البدري:" سعيد بروح اللاعبين في أول مران للمنتخب، الكل يمتلك الرغبة في تحقيق النجاح، والجميع على قدر المسئولية ويتمتع بشخصية قوية، أعد الجماهير المصرية ببذل قصارى جهدنا لإسعادهم".



