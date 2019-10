يزن السعيد يطرح كليب أغنية بانو.. فيديو

View this post on Instagram

اسمعوا أغنيتي الجديدة بانو على انغامي، يوتيوب وجميع تطبيقات الموسيقى. 🖤 Listen to my new song Bano on Anghami, YouTube and all music apps. Lyrics: Mobarak Gamal Composer: @samerabotaleb_official Music arrangement: @omar_ismaell Mix & Master: @mostafaraouff Photo: @celine.dagher_ Editing: @ahmad.oabusalma Director: @rajanehme DOP: @habibs.jpeg . #بانو #اغنية #موسيقى #هاشتاغ #القاهرة #انغامي #يوتيوب #مصر #اغاني #الكويت #البحرين #الاردن #العراق #المغرب #تونس #الجزائر #اكسبلور #فن #مشاهير #الامارات #سوريا #فلسطين #بيروت #بصراحة #الفن #مشاهير #السعودية #قطر #فيديو