يزن السعيد يطرح كليب أغنية بانو.. فيديو

طرح الفنان الشاب يزن السعيد، فيديو كليب أغنية جديدة له بعنوان "بانو"، ذلك عبر القناه الرسمية الخاصه به على "اليوتيوب"، وعبر "إنستجرام".
وقال يزن عن الأغنية من خلال السوشيال ميديا :"استمتعوا بأغنية بانو، لانها تتكلم عن كل شخص منكم، مر بنفس التجربة، من سوء ظن، خيانة، غدر الاحبة وخداعهم. في هذا الفيديو سلطنا الضوء على جزء مما نراه في مجتمعنا و ما هو الا القليل. اتمنى ان تنال اعجابكم.
"بانو" كلمات مبارك جمال، والحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر اسماعيل، وهندسة صوت، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج رجا نعمة، واخراج تصويري حبيب صالح، ومنتج منفذ موريسا شويري.
وقال يزن عن الأغنية من خلال السوشيال ميديا :"استمتعوا بأغنية بانو، لانها تتكلم عن كل شخص منكم، مر بنفس التجربة، من سوء ظن، خيانة، غدر الاحبة وخداعهم. في هذا الفيديو سلطنا الضوء على جزء مما نراه في مجتمعنا و ما هو الا القليل. اتمنى ان تنال اعجابكم.
"بانو" كلمات مبارك جمال، والحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر اسماعيل، وهندسة صوت، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج رجا نعمة، واخراج تصويري حبيب صالح، ومنتج منفذ موريسا شويري.
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اسمعوا أغنيتي الجديدة بانو على انغامي، يوتيوب وجميع تطبيقات الموسيقى. 🖤 Listen to my new song Bano on Anghami, YouTube and all music apps. Lyrics: Mobarak Gamal Composer: @samerabotaleb_official Music arrangement: @omar_ismaell Mix & Master: @mostafaraouff Photo: @celine.dagher_ Editing: @ahmad.oabusalma Director: @rajanehme DOP: @habibs.jpeg . #بانو #اغنية #موسيقى #هاشتاغ #القاهرة #انغامي #يوتيوب #مصر #اغاني #الكويت #البحرين #الاردن #العراق #المغرب #تونس #الجزائر #اكسبلور #فن #مشاهير #الامارات #سوريا #فلسطين #بيروت #بصراحة #الفن #مشاهير #السعودية #قطر #فيديو