يزن السعيد يطرح كليب أغنية بانو.. فيديو

طرح الفنان الشاب يزن السعيد، فيديو كليب أغنية جديدة له بعنوان "بانو"، ذلك عبر القناه الرسمية الخاصه به على "اليوتيوب"، وعبر "إنستجرام".وقال يزن عن الأغنية من خلال السوشيال ميديا :"استمتعوا بأغنية بانو، لانها تتكلم عن كل شخص منكم، مر بنفس التجربة، من سوء ظن، خيانة، غدر الاحبة وخداعهم. في هذا الفيديو سلطنا الضوء على جزء مما نراه في مجتمعنا و ما هو الا القليل. اتمنى ان تنال اعجابكم."بانو" كلمات مبارك جمال، والحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر اسماعيل، وهندسة صوت، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج رجا نعمة، واخراج تصويري حبيب صالح، ومنتج منفذ موريسا شويري.