Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يزن السعيد يطرح كليب أغنية بانو.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:33 ص
يزن السعيد
يزن السعيد
Advertisements
آيه عاطف
طرح الفنان الشاب يزن السعيد، فيديو كليب أغنية جديدة له بعنوان "بانو"، ذلك عبر القناه الرسمية الخاصه به على "اليوتيوب"، وعبر "إنستجرام".

وقال يزن عن الأغنية من خلال السوشيال ميديا :"استمتعوا بأغنية بانو، لانها تتكلم عن كل شخص منكم، مر بنفس التجربة، من سوء ظن، خيانة، غدر الاحبة وخداعهم. في هذا الفيديو سلطنا الضوء على جزء مما نراه في مجتمعنا و ما هو الا القليل. اتمنى ان تنال اعجابكم.

"بانو" كلمات مبارك جمال، والحان سامر ابو طالب، وتوزيع عمر اسماعيل، وهندسة صوت، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج رجا نعمة، واخراج تصويري حبيب صالح، ومنتج منفذ موريسا شويري.

 
View this post on Instagram

اسمعوا أغنيتي الجديدة بانو على انغامي، يوتيوب وجميع تطبيقات الموسيقى. 🖤 Listen to my new song Bano on Anghami, YouTube and all music apps. Lyrics: Mobarak Gamal Composer: @samerabotaleb_official Music arrangement: @omar_ismaell Mix & Master: @mostafaraouff Photo: @celine.dagher_ Editing: @ahmad.oabusalma Director: @rajanehme DOP: @habibs.jpeg . #بانو #اغنية #موسيقى #هاشتاغ #القاهرة #انغامي #يوتيوب #مصر #اغاني #الكويت #البحرين #الاردن #العراق #المغرب #تونس #الجزائر #اكسبلور #فن #مشاهير #الامارات #سوريا #فلسطين #بيروت #بصراحة #الفن #مشاهير #السعودية #قطر #فيديو

A post shared by Yazan Elsaeed يزَن السعيد (@yazanelsaeed) on

Advertisements

ترشيحاتنا

الأزهر للفتوى الإلكترونية: صلاة الفريضة قاعدًا بدون عذر باطلة

رئيس الوزراء يعلن خطوات قوية بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. وبرلمانيون: يجب تطبيق قرار السيسي بالزيادة في جميع الوزارات.. وعلى الحكومة تقديم الدعم الكامل للمواطن

القصة الكاملة لـ عاطف السادات.. قام بتدمير مواقع صواريخ الهوك الإسرائيلية في حرب أكتوبر.. واستشهد كما تمنى

الجيش التركي يعبر الحدود السورية مع الجيش الحر بعد قليل

الممنوع مرغوب.. ساندي بـ إطلالة جريئة

عبد الله جمعة: شكل المنتخب سيختلف مع حسام البدري.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة نسرين إمام برفقة دينا الشربيني من عيد ميلاد عمرو دياب

بـ فستان الأحمر ومجوهرات.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان مالمو

الممنوع مرغوب.. ساندي بـ إطلالة جريئة