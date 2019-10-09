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أخبار العالم

البرهان وحمدوك يعودان إلى السودان بعد زيارة السعودية والإمارات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:10 ص
رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرها
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أ ش أ
عاد رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، إلى الخرطوم مساء الثلاثاء، بعد جولة خليجية، زارا خلالها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

والتقى البرهان وحمدوك في الرياض مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي أبو ظبي مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، الشيخ محمد بن زايد.

وبحث رئيسا مجلسي السيادة والوزراء السودانيين في الرياض وأبو ظبي، العلاقات الثنائية بين السودان، وكل من السعودية والإمارات، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.
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