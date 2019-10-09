ترامب يواجه تحقيقات العزل.. وميلانيا تبني جناح تنس في البيت الأبيض

أثارت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي جدلا واسعا، ففي الوقت الذي يتعرض فيه دونالد ترامب لمعارضة شرسة وصراع مع الديمقراطيين قد ينتهي بعزله، فضلت سيدة أمريكا الأولى التمسك بجدول أعمالها والإعلان عن وضع حجر أساس لجناح جديد للتنس في البيت الأبيض.



وفي تغريدة على تويتر شكرت ميلانيا من يعملون على أن تكون المساحة الجديدة مكانا لتجمع العائلات واستمتاعهم بأوقات فراغهم لسنوات قادمة.



ويقول البيت الأبيض إن الجناح الجديد يتم تمويله من تبرعات خاصة، لكنه لم يكشف عن تفاصيل تكلفة البناء.



ولم تكن هناك أخبار مسبقة عن هذا الجناح الجديد من البيت الأبيض، وأشار في بيانه إلى أن المشروع كان مدفوعًا بشغف ميلانيا لتوفير منطقة ترفيهية وظيفية للعائلات.



ولفتت ميلانيا ترامب، الأنظار، بسبب استمرارها في جدول أعمالها، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السيدة الأولى تبدو "غير مستاءة" من تحقيق العزل الذي يستهدف زوجها.



وقبلها بيوم زارت ميلانيا ترامب، مقر إدارة مكافحة المخدرات، كجزء من أسبوع الشريط الأحمر الذي يروج لأمريكا خالية من المخدرات، في إطار حملتها "كن الأفضل" .



وينخرط دونالد ترامب في معركة شرسة مع الكونجرس بعد رفض البيت الأبيض التعاون في التحقيقات التي يجريها الكونجرس للبدء في إجراءات عزل ترامب على خلفية اتهامه بالضغط على رئيس أوكرانيا لأغراض انتخابية.