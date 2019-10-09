محافظ دمياط لأصحاب ورش الأثاث: تشغيل المعرض الدائم وحل مشكلة سيارات الأجرة

طالب عدد من ملاك ورش الأثاث بمدينة الأثاث الجديدة بشطا ، لقاء الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للتواصل معها وعرض بعض المشكلات والعقبات التي تواجههم لمناقشتها وإيجاد حل لها ومتابعة منظومة العمل بعد تشغيل الورش بالمدينة منذ يناير الماضي.



وبحسب بيان، الأربعاء، التقت المحافظ مع عدد من ملاك الورش وبحثت المحافظ كافة المطالب التى تقدم بها الصناع والتي جاء على رأسها بدء تشغيل المعرض الدائم لتسويق منتجاتهم، إذ أكدت أنه سيجري التواصل مع المسئولين بالمدينة لاتمام كافة التجهيزات اللازمة للمعرض لتشغيله فعليا، أما بالنسبة للشكوى الخاصة بعدم التزام أصحاب سيارات الأجرة بموقف مدينة الأثاث بالوصول الى النقطة المحددة، أكدت محافظ دمياط أنه سيتم حل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور.



وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منال عوض، أنه تم الإعلان مسبقًا عن الاتفاق الذى تم توقيعه مع المنطقة الشمالية العسكرية وجهاز تنمية المشروعات الخاص بفرش ١٥٢٠٠ وحدة سكنية بمشروع بشائر الخير ٥ بالأثاث الدمياطى وذلك من خلال اتاحة نسبة ٨٠٪ لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث فضلا عن نسبة ٢٠٪ للصناع من أصحاب الورش خارج المدينة، إذ تابعت المحافظ مع الصناع آليات تنفيذ تلك المبادرة والتى ستحقق مردودا إقتصاديا كبيرا مؤكدة انه سيتم التفاوض مع عدد من الجهات لإتاحة العديد والعديد من المبادرات لتنشيط الحركة التجارية بالمحافظة عامة وبمدينة دمياط للأثاث خاصة، كما أضافت أنه تم البدء في إنشاء المول التجارى بالمدينة مشيرة الى أن الفترة القادمة ستشهد حجم تعاقدات كبير مع مستثمرين من مختلف الدول.



وعلى الجانب الآخر.. أشاد الصناع بجهود الدكتورة منال عوض واهتمامها الشديد بمدينة دمياط للأثاث، والذي يعد مشروع قومى ضخم يهدف الى إعادة دمياط كأحد المدن الرائدة فى تلك الصناعة ووضعها على خريطة التصدير العالمية وعملها الدائم على إتاحة فرص تسويقية لمنتجات الصناع والتيسير عليهم.