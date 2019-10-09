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ثقافة

تعرف على شروط مسابقة يوسف إدريس للقصة القصيرة 2019

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:48 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن بدء التقدم مسابقة يوسف إدريس للقصة القصيرة لعام 2019، والتى تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة رفاعى، والتابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان برئاسة الدكتور شريف عوض، والتي تبلغ قيمة جوائزها 50000 (خمسون ألف جنيه) للجائزة الأولي، و 30000 (ثلاثون ألف جنيه) للجائزة الثانية.

وحدد المجلس شروط الجائزة، وتمثلت في أن تُمنح الجائزة لأفضل المجموعات القصصية القصيرة للمصريين، وألا يكون قد مر على صدور الطبعة الأولى من المجموعة القصصية المقدمة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان، و ألا يتقدم المتسابق بالمجموعة نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة، ويرفق إقرار منه بذلك.

و يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يحصل على أي جائزة في مسابقات أخرى عن المجموعة المقدمة، ويُقدم المتسابق أربع نسخ من المجموعة القصصية، ولا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها، وعلى المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة مطبوعة على اسطوانة مدمجة وأيضا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وصورة خطاب بنكي برقم الحساب، أو إرسالها على العنوان التالي :- 1ش الجبلاية – الأوبرا – الجزيرة – المجلس الأعلى للثقافة، وآخر موعد لتلقي الأعمال 30 نوفمبر 2019.
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