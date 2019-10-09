ورش فنية متنوعة بقصر ثقافة حلوان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث نفذ قصر ثقافة حلوان ورشة تعليم برنامج word، كما يستمر في تنفيذ ورشة كوفرتة أطفالي كروشيه لحديثي الولادة، إلي جانب تنفيذ مجلة حائط بمناسبة "انتصارات أكتوبر"، بالإضافة إلي ورشة ساعة من الفوم والجليتور بمدرسة زين العابدين الرسمية لغات.



كما عقد قصر ثقافة المستقبل ندوة بالتعاون مع الإدارة البيطرية بمدينة 15مايو بعنوان "مرض التكثوبلازما والتأثير السلبي للوجبات السريعة على الصحة العامة للإنسان" وما تسببه من أمراض بالمعدة.



أقام قام قصر ثقافة عين حلوان نشاط موسيقي لتدريبات على أغاني وطنية، إلي جانب ورشة لإعادة استخدام المناشف القديمة، وورشة تعليم الأغاني بالإشارة بالتعاون مع مدرسة الأمل للصم بنات حلوان، ونفّذت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة موسيقى، بينما عقدت مكتبة طفل المعادى محاضرة بعنوان "كفاح الشعب المصري" والحديث عن حرب اكتوبر وكيف انتصر الجيش المصرى بالإيمان بالله والعزيمة وقوة الإرادة، ومساندة الشعب المصرى للجيش خلال وقت الحرب معنويا وماديا والمساعدة فى علاجهم، كما نفذت ورشة المونيوم لعمل لوحة منظر طبيعى لبحيرة، إلي جانب إقامة مسابقة فى المعلومات العامة، بالإضافة إلي حكاية قصة "العنزات الثلاث"، كما أقيم حوار عن "احترام الكبير" وحث الأطفال على احترام من هم أكبر منهم سنا سواء الوالدين الأخوات أو آخرين.