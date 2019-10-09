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تعليم

التعليم: ماراثون جري لـ ذوي الاحتياجات تحت شعار يوم في حب مصر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:52 م
سباق جري 100 متر
سباق جري 100 متر للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة
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ياســـمين بدوي
نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ماراثون سباق جري 100 متر للطلبة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت شعار "يوم في حب مصر"

أقيم هذا الماراثون بإتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، إن الإدارة تقوم بفاعليات ومسابقات علي مستوي الجمهورية في كافة النواحي الرياضية والفنية، وأن اليوم تم الاتفاق علي اختيار أفضل العناصر رياضيًا من نتائج المسابقات ليتم دعمه فنيًا من خلال اتحاد الشرطة الرياضي.

حضر الاحتفالية رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، واللواء نائل ثروت مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء حازم الحبروك مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، والعميد منار مختار قطاع حقوق الإنسان، والعميد شرين أحمد بدر الدين مدير النشاط الرياضي باتحاد الشرطة.
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