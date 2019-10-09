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اقتصاد

رئيس شعبة الجمارك: تطور كبير في العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:41 م
الجمارك
الجمارك
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ولاء عبد الكريم
قال احمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة، ان العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية ، تطورت كثيرا خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لروسيا والتي أعقبها التنسيق لزيارة وفد روسي لغرفة القاهرة في أكتوبر الماضي مكون من رئيس المحافظين وعدد من المحافظين الروس وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة القاهرة بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين وبحث اقامة استثمارات مشتركة خاصة في المنطقة الصناعية الروسية ومشروع الضبعة وطرح الفرص الاستثمارية بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

وتوقع "عبد الواحد" في تصريحات له اليوم، ان تدخل استثمارات روسية جديدة في المرحلة القادمة في ظل العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية المتنامية حاليا.

ويستقبل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة غدا الخميس " Sergey Katyrin" رئيس اتحاد الغرف الروسية ، والوفد المرافق له لبحث سبل جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ومناقشة زيادة الصادرات والواردات بين البلدين.
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