مصرع طالبة صدمها قطار في بني سويف

لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية، مصرعها، إثر اصطدام قطار بها بالقرب من مزلقان الشادر بمركز الواسطى شمال بني سويف، أثناء مرورها من مكان غير مخصص للعبور.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد باستقبال المستشفى المركزي، جثة طالبة تدعى " ضحى . ص . م" 18عاما، مقيمة قرية زاوية المصلوب دائرة المركز، ادعاء حادث قطار.



وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء محاولة المتوفاة عبور شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان الشادر ببندر الواسطى من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم بها القطار رقم 165 القادم من أسيوط اتجاه القاهرة، ما أدى لوفاتها.



وبسؤال والدة المتوفاة وتدعى "نجاة . ع . م" 50 عاما، مُدرسة، مقيمة ذات العنوان، قررت أنه أثناء محاولة ابنتها عبور شريط السكة الحديد اصطدم بها أحد القطارات مما أدى لوفاتها، ولا تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة وتحرر المحضر رقم 19140 جنح مركز الواسطى.



