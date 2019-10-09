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أخبار العالم

الأكراد يفجرون دبابة تركية.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:47 م
اشتباكات بين الأكرادج
اشتباكات بين الأكرادج والأتراك
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رويترز
أعلن مسئول الإعلام الحربي في قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، إن القوات في شمال شرق سوريا اشتبكت مع قوات تركية على طول الحدود بين البلدين اليوم الأربعاء.

وقال مرفان قامشلو لرويترز إن الاشتباكات متواصلة على امتداد الحدود بأكملها وقوات سوريا الديمقراطية ترد على الضربات.

وقال مصطفي بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن الجيش السوري قصف مدينة عين العرب في شمال سوريا.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحويل الحدود إلى كتلة من النيران.

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