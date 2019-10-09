أول تعليق من الأهلي علي مجموعة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا

إفريقيا .



وأضاف أن الفريق هدفه لقب دوري أبطال إفريقيا وبالتالي سيبدأ علي الفور جمع المعلومات علي فرق المجموعة الثانية.



وأسفرت قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي في المجموعة الثانية.

وتواجد الأهلي في المجموعة إلى جانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.



وكان الأهلي قد وصل إلى دور المجموعات بعد أن تخطى عقبة فريق كانو سبورت الغيني في دور ٣٢.



أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـأنهم يرفضون فكرة الإستهانة بـوقال مصدر بالجهاز الفني أن الفريق الذي يبحث عن اللقب لا ينظر كثيرًا نحودور المجموعات بـ