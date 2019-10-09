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رياضة

أول تعليق من الأهلي علي مجموعة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي أنهم يرفضون فكرة الإستهانة بـ قرعة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بالجهاز الفني أن الفريق الذي يبحث عن اللقب لا ينظر كثيرًا نحو قرعة دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا .

وأضاف أن الفريق هدفه لقب دوري أبطال إفريقيا وبالتالي سيبدأ علي الفور جمع المعلومات علي فرق المجموعة الثانية.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي في المجموعة الثانية.
وتواجد الأهلي في المجموعة إلى جانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

وكان الأهلي قد وصل إلى دور المجموعات بعد أن تخطى عقبة فريق كانو سبورت الغيني في دور ٣٢.
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