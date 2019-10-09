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تعليم

آداب حلوان تعلن موعد وشروط برنامج التعليم المدنى

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:17 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب بكلية الاداب جامعة حلوان عن بدء تنفيذ برنامج التعليم المدنى لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالتعاون مع البرلمان المصرى ووزارة الشباب و الرياضة .

ويهدف البرنامج الى تثبيت روح المواطنة لطلاب الجامعة، ترسيخ قيم التطوع و المشاركة فى خدمة المجتمع، تنمية الاتجاهات الايجابية للحفاظ على المجتمع و تكويره اقتصاديا، وينظم البرنامج عدة دورات كل دورة تستمر لمدة ٣ ايام و موعد الدورة التالية من يوم ١٣ /١٠ و الدورة الاخيرة يوم الاحد ١٧ /١٠.

جدير بالذكر ان مواعيد البرنامج هى ٣ ايام من الساعة ١٠ صباحا الى ٢ ظهرا .

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