آداب حلوان تعلن موعد وشروط برنامج التعليم المدنى

أعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب بكلية الاداب جامعة حلوان عن بدء تنفيذ برنامج التعليم المدنى لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بالتعاون مع البرلمان المصرى ووزارة الشباب و الرياضة .



ويهدف البرنامج الى تثبيت روح المواطنة لطلاب الجامعة، ترسيخ قيم التطوع و المشاركة فى خدمة المجتمع، تنمية الاتجاهات الايجابية للحفاظ على المجتمع و تكويره اقتصاديا، وينظم البرنامج عدة دورات كل دورة تستمر لمدة ٣ ايام و موعد الدورة التالية من يوم ١٣ /١٠ و الدورة الاخيرة يوم الاحد ١٧ /١٠.



جدير بالذكر ان مواعيد البرنامج هى ٣ ايام من الساعة ١٠ صباحا الى ٢ ظهرا .



