تعليق ناري من أحمد حسن عن التتويج باللقب الأفريقي مع النادي الأهلي

أكد أحمد حسن قائد المنتخب الوطني ونجم النادي الأهلي السابق ، أن أفضل الأشياء عند أي لاعب هي الوصول إلى منصات التتويج، خصوصا لو كان أحد أبناء النادي الأهلي .



وعبر أحمد حسن خلال إلقاء كلمته في مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا عن سعادته بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي في عام 2008" معلقا :" ساهمت في مباراة الإياب أمام الكاميرون بهدف ساهم في حصول الفريق على اللقب القاري".



وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية.



وتواجد الأهلي في المجموعة إلى جانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.



وكان الأهلي قد وصل إلى دور المجموعات بعد أن تخطى عقبة فريق كانو سبورت الغيني في دور ٣٢.





الجولة الأولي: النجم الساحلي والأهلي، 29،30 نوفمبر.



الجولة الثانية: الأهلي والهلال 6،7 ديسمبر.



الجولة الثالثة: الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي 27 ،28 ديسمبر.



الجولة الرابعة: بلاتينيوم الزيمبابوي والاهلي 14 ،15 فبراير.



الجولة الخامسة: الأهلي والنجم 21، 22 فبراير.



الجولة السادسة: الهلال والأهلي 6،7 مارس



